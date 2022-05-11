في بيان مشترك ..صربيا تجدد دعمها للحكم الذاتي

هبة بريس _ الرباط

جدد وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، اليوم الأربعاء، التأكيد على موقف بلاده الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا جادا وموثوقا لقضية الصحراء.

وأبرز سيلاكوفيتش، في بيان مشترك صدر عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، المنعقد بمراكش، الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل واقعي وبرغماتي ومستدام لقضية الصحراء، وذلك في إطار روح من الواقعية والتوافق وتماشيا مع قرارات الأمم المتحدة.

وأشار البيان، فيما يتعلق بقضية كوسوفو وميتوهيا، إلى أن المغرب يؤيد الوحدة الترابية لجمهورية صربيا وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا، وكذا الحوار بين بلغراد وبريشتينا، تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.

كما رحب الوزيران بتقارب وجهات النظر بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

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