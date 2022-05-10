أخنوش: “إصلاحات الملك” مكنت من توفير بيئة سليمة واستقرار سياسي واجتماعي

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن بلادنا شهدت في عهد الملك محمد السادس العديد من الإصلاحات الدستورية والحقوقية والتي مكنت من توفير بيئة سياسية سليمة واستقرار سياسي واجتماعي، وبذلت في نفس الوقت مجهودات استثمارية استثنائية في مختلف المجالات جعلت بلادنا تتوفر على مؤهلات قل نظيرها مقارنة مع جول مجاورة ذات الإمكانيات المماثلة أو أفضل.

وقال أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن جميع هذه الجهود مكنت من توفير بيئة قادرة على خلق فرص استثمارية مهمة، مشيرا الى أنه إلى جانب الموقع الجغرافي المميز والموارد البشرية المؤهلة تتوفر بلادنا على بنية تحتية وسككية تستجيب للمعايير الدولية، وإلى واحد من أفضل الموانئ بالعالم ميناء طنجة المتوسط، بالإضافة الى تيسير المبادلات التجارية من خلال اتفاقيات التبادل الحر التي انخرط فيها المغرب.

وشدد أخنوش على أن البرنامج الحكومي سيواصل دعم هذا المجهود الاستثماري المهم كمحرك أساسي للسياسات الحكومية.

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