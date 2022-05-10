عزيز أخنوش

أخنوش: “إصلاحات الملك” مكنت من توفير بيئة سليمة واستقرار سياسي واجتماعي

2022-05-10 / 16:17
0
هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن بلادنا شهدت في عهد الملك محمد السادس العديد من الإصلاحات الدستورية والحقوقية والتي مكنت من توفير بيئة سياسية سليمة واستقرار سياسي واجتماعي، وبذلت في نفس الوقت مجهودات استثمارية استثنائية في مختلف المجالات جعلت بلادنا تتوفر على مؤهلات قل نظيرها مقارنة مع جول مجاورة ذات الإمكانيات المماثلة أو أفضل.

وقال أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن جميع هذه الجهود مكنت من توفير بيئة قادرة على خلق فرص استثمارية مهمة، مشيرا الى أنه إلى جانب الموقع الجغرافي المميز والموارد البشرية المؤهلة تتوفر بلادنا على بنية تحتية وسككية تستجيب للمعايير الدولية، وإلى واحد من أفضل الموانئ بالعالم ميناء طنجة المتوسط، بالإضافة الى تيسير المبادلات التجارية من خلال اتفاقيات التبادل الحر التي انخرط فيها المغرب.

وشدد أخنوش على أن البرنامج الحكومي سيواصل دعم هذا المجهود الاستثماري المهم كمحرك أساسي للسياسات الحكومية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة يتباحث مع السكرتير البرلماني لوزيرة الشؤون الخارجية الكندية

بوريطة يتباحث مع السكرتير البرلماني لوزيرة الشؤون الخارجية الكندية

2022-05-10 / 17:39
Photo of أخنوش: بلادنا استطاعت وضع رؤية استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال

أخنوش: بلادنا استطاعت وضع رؤية استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال

2022-05-10 / 17:16
Photo of غينيا تجدد التأكيد على دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

غينيا تجدد التأكيد على دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم…

2022-05-10 / 17:03
Photo of لإعداد برنامج عملها ..تخصيص جماعة طنجة 200 مليون لمكتب دراسات يثير الجدل

لإعداد برنامج عملها ..تخصيص جماعة طنجة 200 مليون لمكتب…

2022-05-10 / 14:58
Photo of دبلوماسي مغربي يرأس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات في لبنان

دبلوماسي مغربي يرأس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات في…

2022-05-10 / 13:22
Photo of بركان .. نبيل بنعبدالله يترأس حفلا تأبينيا للراحل “محمد وحالو”

بركان .. نبيل بنعبدالله يترأس حفلا تأبينيا للراحل “محمد…

2022-05-10 / 12:46
Photo of وزير خارجية البحرين يثمن الدور البارز للملك في الدفاع عن القدس

وزير خارجية البحرين يثمن الدور البارز للملك في الدفاع…

2022-05-10 / 12:41
Photo of للتخفيف من ارتفاع الأسعار.. الداخلية تعمم مذكرة توجيهية للعمال و رؤساء المجالس

للتخفيف من ارتفاع الأسعار.. الداخلية تعمم مذكرة توجيهية للعمال…

2022-05-10 / 12:32
Photo of البحرين تجدد التأكيد على موقفها الداعم لمغربية الصحراء

البحرين تجدد التأكيد على موقفها الداعم لمغربية الصحراء

2022-05-10 / 12:10
Photo of يونيو المقبل…. بداية العمل باللغة الأمازيغية بمصالح وزارة الداخلية

يونيو المقبل…. بداية العمل باللغة الأمازيغية بمصالح وزارة الداخلية

2022-05-10 / 11:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق