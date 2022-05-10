بالفيديو.. درك تيط مليل يقود حملة ضخمة ضد الدراجات النارية المعدلة و المشتبه بهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استجاب عناصر الدرك الملكي بسرية تيط مليل ضواحي الدار البيضاء لمطالب الساكنة التي ارتفعت مؤخرا في ظل تنامي ظاهرة الدراجات النارية المعدلة التي لا يحترم أصحابها القانون.

و شن عناصر الدرك الملكي بتيط مليل و بإشراف مباشر من قائد السرية حملة ضخمة استهدفت أصحاب الدراجات النارية المخالفة للقانون، و خاصة المعدلة، حيث تم توقيف و حجز العشرات من الدراجات النارية في ساعات قليلة.

و موازاة مع ذلك، أوقفت عناصر الدرك الملكي بذات السرية عددا من الأشخاص المشتبه بهم و تم تنقطيهم، فيما تم نقل بعض منهم لمقر الدرك للتأكد من هوياتهم و لتعميق البحث معهم.

و استحسنت ساكنة تيط مليل المتاخمة للعاصمة الاقتصادية مثل هاته الحملات خاصة أنها تأتي في وقت يشهد بعض التسيب و الفوضى من طرف المنحرفين و بعض أصحاب الدراجات النارية.

تفاصيل أوفى بخصوص حملة درك تيط مليل تجدونها في المقطع التالي:

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