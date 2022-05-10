بالأرقام.. مبيعات الإسمنت تسجل انخفاضا خلال الشهر المنصرم

هبة بريس

بلغت مبيعات الإسمنت أزيد من 4.33 مليون طن عند متم شهر أبريل 2022، بانخفاض نسبته 5.1 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021، وذلك وفقا لمعطيات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت.

وأفاد المصدر ذاته بأن إجمالي الشحنات الموجهة لقطاعي “التوزيع” و”الخرسانة الجاهزة” بلغ، على التوالي، 2.611.607 طن (ناقص 11.69 في المئة) و 908.117 طن (زائد 15.25 في المئة).

من جهتها، بلغت مبيعات أنشطة المنتجات “الجاهزة”، و”البناء” و”البنية التحتية”، على التوالي 418.874 طن (زائد 1.60 في المئة)، و202.740 طن (ناقص 7.55 في المئة)، و 189.295 طن (زائد 1.57 في المئة).

وبلغت مبيعات الإسمنت، خلال شهر أبريل المنصرم وحده، 902.513 طن، بانخفاض نسبته 22.8 في المئة.

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