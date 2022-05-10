تقرير: 52% من أرباب الصناعة بتوقعون استقرار تكاليف الاستثمار

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن 91 في المائة من أرباب العمل في القطاع الصناعي يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي ”عاديا”، بينما اعتبره 9 في المائة ”صعبا”، خلال الفصل الأول من سنة 2022.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرة حول النتائج الفصلية للاستقصاء حول الظرفية، أنه حسب القطاعات، بلغت النسب على التوالي 91 في المائة و9 في المائة في ”الصناعات الغذائية” ، و87 في المائة و13 في المائة في ”الميكانيك والتعدين” ، و64 في المائة و36 في المائة في “النسيج والجلد”، في حين اعتبرته “عاديا” جل مقاولات “الكيمياء وشبه الكيمياء” و” الكهرباء والالكترونيك” .

من جهة أخرى ، أشار المصدر ذاته إلى استقرار تكلفة الائتمان في كافة الأنشطة باستثناء ” النسيج والجلد” الذي اعتبر فيه أزيد من نصف المقاولات أن كلفة الإئتمان مرتفعة .

وبخصوص تكاليف الاستثمار ،سجل بنك المغرب أنها عرفت خلال الفصل الاول من السنة الجارية استقرارا بالنسبة للصناعيين، مضيفا أن هذه الملاحظة تنطبق كذلك على قطاعي ”الميكانيك والتعدين” و” الكيمياء وشبه الكيمياء” .

وفي قطاع ”الصناعات الغذائية” ، أشار حوالي ثلث المقاولات إلى انخفاض تكاليف الاستثمار ، في حين أشار 46 في المائة من مقاولات قطاع ” النسيج والجلد” و83 في المائة من مقاولات “الكهرباء والالكترونيك” إلى ارتفاع هذه التكاليف .

وبخصوص الفصل المقبل، يتوقع 52 في المائة من أرباب الصناعة استقرارا في تكاليف الاستثمار، بينما يتوقع 35 في المائة منهم ارتفاعا.

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