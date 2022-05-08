رويترز : أمير قطر يزور إيران.. وأوروبا

هبة بريس _ وكالات

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قال مصدر مطلع، الأحد، لوكالة رويترز إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، سيزور إيران وألمانيا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى تبدأ هذا الأسبوع في رحلة من المتوقع أن تناقش جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وأمن الطاقة في أوروبا.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لأن الرحلة لم يعلن عنها رسميا حتى الآن، أن أمير قطر سيزور إيران ثم يقوم “بزيارة موسعة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة”.

وأشار إلى أن المناقشات ستركز على كيفية “رأب الصدع” في المحادثات النووية المتوقفة منذ مارس، وكذلك الغاز الطبيعي المسال وأمن الطاقة في المرحلة الأوروبية من الرحلة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، أن أمير قطر سيتوجه إلى إيران لتعزيز العلاقات لكنها لم تذكر موعدا محددا أو تفاصيل أخرى.

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