رئيس حزب ” البام ” يفقد أغلبيته بالمجلس الجماعي بتارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يعيش المجلس الجماعي لتارودانت، على صفيح ساخن، بعد أن خرج أربعة أعضاء من حزب ” البام ” المسير لشؤون المدينة، ببيان الرأي العام، يستكرون خلاله ، ما وصفوه ب” الخروقات القانونية والقرارات الارتجالية والانفرادية التي يتخذها نائب الرئيس للمجلس الجماعي لتارودانت مع ما ترتب عنها من تراجعات على المستويات: الإداري والاجتماعي والاقتصادي والتنموي للمدينة.

وعبر الموقعين على البيان عن إستيائهم من الغياب المتواصل ل ” وهبي ” رئيس جماعة تارودانت وانعدام تواصله، كما أن الاعضاء الغاضبين أرجعوا مسؤولية الوضع القائم الذي تعيشه جماعة تارودانت الى رئيس المجلس الجماعي، و غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة، وتسجيل عدم وجود منهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شأن الجماعة .

ولفت الاعضاء الغاضبون على رئيسهم ” وهبي” التنبيه لانعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع مند تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة، و سوء تقدير الزمن السياسي للولاية الحالية واستهلاكه في انشطة تضيع معها مصلحة المدينة اكتر مما تخدمها.

كما سجل أعضاء ” البام ” انتهاج منطق الإقصاء في اتخاد قرارات بشكل انفرادي مزاجي ومفرط في الارتجالية من طرف النائب الاول للرئيس.

– كما دعو في بيانهم الاستنكاري، كافة القوى الحية والفاعلين الغيورين للتكتل من اجل وقف هذا العبث في التسيير، و مطالبة السلطات المحلية من أجل التدخل للإلتزام والامتثال لروح القانون التنظيمي والابتعاد عن الارتجالية والشطط، مع التأكيد عن عزمهم فضح كل الممارسات الغير القانونية والتصدي لها بسلك جميع المساطر القانونية المناسبة.

وقد قاطع الاعضاء الموقعين على البيان ،أشغال الجلسة الاولى لدورة ماي 2022 ليوم أمس الجمعة 06 ماي الجاري.

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