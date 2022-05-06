الخطوط الملكية المغربية تقيم مأدبة عشاء على شرف مغاربة إيطاليا

عبد اللطيف الباز / مواكبة

نظمت االخطوط الملكية المغربية بميلانُـو حفل مأدبة عشاء بإحدى الفنادق الفخمة بميلانُـو، بمشاركة أفراد الجالية المغربية من مختلف الأعمار كذلك ممثلون من رؤساء الجمعيات والقائمين على الشأن الذيني وأطر مغربية في ميدان المال والأعمال وكذا الطلبة، علاوة على ممثلين عن البنوك المغربية ،

عرف الحفل حضور شخصيات وازنة من دبلوماسيين مغاربة و أجانب ومسؤولين وشخصيات إيطالية محلية ، وممثلين عن هيئات المجتمع الإيطالي، وكذا شخصيات افريقية.

أفتتح بكلمة قيمة للسيد محمد عادل قورشي مدير شركة الخطوط الملكية المغربية بإيطاليا ، رحب في مستهلها بالضيوف ، مشيرا إلى أن شركة الخطوط الملكية المغربية بتنظيمها لهذا الحفل ، تهدف إلى التواصل مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا ، للاستماع لملاحظاتهم و أفكارهم و مقترحاتهم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها لهم شركة الخطوط الملكية المغربية ، التي ساهمت بشكل كبير في تفعيل و تنزيل التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، التي جاءت في البلاغ التاريخي الذي أصدره الديوان الملكي يوم الأحد 13 يونيو 2021 ، المتعلق بإصدار تعليماته السامية إلى السلطات المعنية ولكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج إلى بلادهم وذلك باعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها الأم وصلة الرحم بالأهل و الأحباب و الأقارب ، و كان هذا الحفل مناسبة للسيد ممثل الخطوط الملكية الغربية لتقديم منتوج جديد يتضمن مجموعة من الاجراءات و التحفيزات المتخذة من طرف الشركة من اجل تيسير عملية سفر افراد الجالية المغربية خلال هذه العطلة الصيفية. وتقدم السيد محمد الأكحل القنصل العام للمملكة المغربية بميلانُـو بكلمة ترحيبية للحاضرين موضحاً مختلف الأوراش التنموية التي يعرفها وطنهم، والتي أعطى انطلاقتها الملك “محمد السادس” منذ تربعه على العرش، وكذا الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي مكنت المملكة المغربية من تبوؤ مكانة رفيعة على المستوى العربي والإفريقي والدولي، مذكرا بـ”العناية المولوية الموصولة لكل أفراد الجالية المغربية بالخارج. كما ثمن المسؤول الدبلوماسي الدور الطلائعي المهم الذي لعبته شركة الخطوط الملكية المغربية في مجموعة من المحطات ، خصوصا ما يتعلق بالمغاربة الذين كانوا عالقين بمجموعة من الدول خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، تنظيم رحلات خاصة استثنائية خاصة لإجلاء المغاربة المقيمين في أوكرانيا ، إجلاء الطلبة المغاربة من مدينة ووهان الصينية خلال بداية الجائحة …تجدر الاشارة الى أن فرع إيطاليا لشركة الخطوط الملكية المغربية ، يتميز بتواجد طاقم كفء راكم تجربة كبيرة في التسيير الإداري و التنظيمي ، بمكتب ميلانو ، تحت إشراف المدير محمد عادل قورشي الذي تشهد له العديد من الأوساط بتواصله الإيجابي و تدخله في حالات عديدة لحل بعض الإشكالات التي تواجه أفراد الجالية المغربية بمطار مالبينسا الدولي.

الحفل البهيج كان ناجحا بكل المقاييس من جميع النواحي ، و هي نقطة حسنة تحسب للسيد محمد عادل قورشي مدير شركة الخطوط الملكية المغربية ، الذي فتح صفحة جديدة مشرقة تليق بمكانة و قيمة الشركة التي يعتز و يفتخر بها كل المغاربة

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