زحف الرمال محور دورة عادية لمجلس طرفاية

2022-05-05 / 16:06
0

هبة بريس -اشعبان لحبيب

عقد المجلس الجماعي لمدينة طرفاية، صباح اليوم الخميس 5 ماي 2022، الدورة العادية، برئاسة رئيس جماعة طرفاية بالنيابة السيد رمضان بوفوس وبحضور نواب وأعضاء المكتب المسير، وكذا السيد باشا مدينة طرفاية، و أطر وموظفي الجماعة الترابية طرفاية، إلى جانب فعاليات مدنية وحشد من ساكنة المدينة.

حيث تم افتتاح الجلسة، بعد ما إستعرض رئيس المجلس البلدي بالنيابة جدول أعمال المجلس لشهر ماي والذي يضم 6 نقط، قبل أن يتدخل كل من رمضان بوفوس، النائب الأول للمجلس البلدي، الذي أكد على ضرورة تدخل المياه و الغابات لأجل إيجاد حل لمشكل زحف الرمال، مؤكدا على أنه لولا تدخل أليات المجلس الإقليمي للمدينة لكانت طرفاية وساكنتها قابعة تحت الكتبان الرملية، وهو نفس المطلب الذي تمت مناقشته من طرف جميع اعضاء المجلس، و بحضور ممثل المياه والغايات.

ومن خلال هذه الدورة، التي دامت حوالي ساعات تدارست اقطاب الأغلبية وكذا المعارضة، جميع النقط المدرجة داخل جدول الأعمال، وعلى رأسهم مشكل زحف الرمال، ومن بين المشاكل التي أثارها مجلس طرفاية تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية التابعة للجماعة، حيث طالب اعضاء المجلس من ممثل الاملاك المخزنية التسريع في تسوية وضعية هذه الممتلكات في أقرب أجل ممكن وهي المطالب التي تصب في مصلحة مدينة طرفاية وساكنتها، حيث تمت المصادقة على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال من طرف اغلبية المجلس الجماعي للمدينة.

كما أشارت السيدة العالية حيدار، على ضرورة إشراك المجتمع المدني الفاعل في احتفالات ذكرى تربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش اسلافه المنعمين لأجل اعطاء لهذا اليوم طابع خاص ويوم مميز حسب تعبيرها.

1: الإستعداد للإحتفال بالذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش المجيد.

2 : طلب تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية التابعة للجماعة.

3: المصادقة على تشكيلة ه‍يئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

4: إعادة برمجة فائض السنة المالية 2021.

5: المصادقة على اتفاقية شراكة بين مؤسسة العمران الجنوب ووزارة السكنى وسياسية المدينة والمجلس الجماعي لطرفاية قصد اقتناء بقع أرضية.

6 : التداول في ظاهرة زحف الرمال والتصحر بجماعة طرفاية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون يتيح مقاضاة دول أوبك

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون يتيح مقاضاة…

2022-05-05 / 19:22
Photo of قتلى وجرحى في هجوم وسط إسرائيل

قتلى وجرحى في هجوم وسط إسرائيل

2022-05-05 / 18:48
Photo of الحكومة تكشف مستجدات إدماج طلبة أوكرانيا

الحكومة تكشف مستجدات إدماج طلبة أوكرانيا

2022-05-05 / 18:36
Photo of (إيسيسكو) تطلق مشروع تطوير التعليم المفتوح بالجامعات في العالم الإسلامي

(إيسيسكو) تطلق مشروع تطوير التعليم المفتوح بالجامعات في العالم…

2022-05-05 / 18:03
Photo of مسؤولة : عملية العبور “مرحبا 2022” ستكون فريدة من نوعها

مسؤولة : عملية العبور “مرحبا 2022” ستكون فريدة من…

2022-05-05 / 17:39
Photo of جلسة عمومية بمجلس المستشارين الثلاثاء حول السياسة العامة

جلسة عمومية بمجلس المستشارين الثلاثاء حول السياسة العامة

2022-05-05 / 17:23
Photo of أمن الرشيدية يوقف 5 طلبة متهمين بالاختطاف والاحتجاز والسرقة

أمن الرشيدية يوقف 5 طلبة متهمين بالاختطاف والاحتجاز والسرقة

2022-05-05 / 17:12
Photo of غيثة مزور : الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات “تاريخي”

غيثة مزور : الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات “تاريخي”

2022-05-05 / 16:40
Photo of استئنافية سطات تؤجل النظر في قضية أساتذة الكلية والمحكمة تعتبر الملف جاهزا

استئنافية سطات تؤجل النظر في قضية أساتذة الكلية والمحكمة…

2022-05-05 / 16:16
Photo of الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا يحتجون لتسريع إدماجهم بالجامعات المغربية

الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا يحتجون لتسريع إدماجهم بالجامعات…

2022-05-05 / 15:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق