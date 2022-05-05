زحف الرمال محور دورة عادية لمجلس طرفاية

هبة بريس -اشعبان لحبيب

عقد المجلس الجماعي لمدينة طرفاية، صباح اليوم الخميس 5 ماي 2022، الدورة العادية، برئاسة رئيس جماعة طرفاية بالنيابة السيد رمضان بوفوس وبحضور نواب وأعضاء المكتب المسير، وكذا السيد باشا مدينة طرفاية، و أطر وموظفي الجماعة الترابية طرفاية، إلى جانب فعاليات مدنية وحشد من ساكنة المدينة.

حيث تم افتتاح الجلسة، بعد ما إستعرض رئيس المجلس البلدي بالنيابة جدول أعمال المجلس لشهر ماي والذي يضم 6 نقط، قبل أن يتدخل كل من رمضان بوفوس، النائب الأول للمجلس البلدي، الذي أكد على ضرورة تدخل المياه و الغابات لأجل إيجاد حل لمشكل زحف الرمال، مؤكدا على أنه لولا تدخل أليات المجلس الإقليمي للمدينة لكانت طرفاية وساكنتها قابعة تحت الكتبان الرملية، وهو نفس المطلب الذي تمت مناقشته من طرف جميع اعضاء المجلس، و بحضور ممثل المياه والغايات.

ومن خلال هذه الدورة، التي دامت حوالي ساعات تدارست اقطاب الأغلبية وكذا المعارضة، جميع النقط المدرجة داخل جدول الأعمال، وعلى رأسهم مشكل زحف الرمال، ومن بين المشاكل التي أثارها مجلس طرفاية تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية التابعة للجماعة، حيث طالب اعضاء المجلس من ممثل الاملاك المخزنية التسريع في تسوية وضعية هذه الممتلكات في أقرب أجل ممكن وهي المطالب التي تصب في مصلحة مدينة طرفاية وساكنتها، حيث تمت المصادقة على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال من طرف اغلبية المجلس الجماعي للمدينة.

كما أشارت السيدة العالية حيدار، على ضرورة إشراك المجتمع المدني الفاعل في احتفالات ذكرى تربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش اسلافه المنعمين لأجل اعطاء لهذا اليوم طابع خاص ويوم مميز حسب تعبيرها.

1: الإستعداد للإحتفال بالذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش المجيد.

2 : طلب تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية التابعة للجماعة.

3: المصادقة على تشكيلة ه‍يئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

4: إعادة برمجة فائض السنة المالية 2021.

5: المصادقة على اتفاقية شراكة بين مؤسسة العمران الجنوب ووزارة السكنى وسياسية المدينة والمجلس الجماعي لطرفاية قصد اقتناء بقع أرضية.

6 : التداول في ظاهرة زحف الرمال والتصحر بجماعة طرفاية.

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