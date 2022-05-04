الخطوط الجوية الجزائرية

مالطا تمنع طائرة جزائرية من نقل “نشطاء” تابعين لجبهة “البوليساريو” الانفصالية

2022-05-04 / 20:59
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هبة بريس _ الرباط

أوردت صحيفة “Algérie Part” أن سلطات دولة مالطا، منعت طائرة جزائرية من نقل عدد من “النشطاء” المنضوين تحت لواء جبهة “البوليساريو” الانفصالية، من مالطا إلى مخيمات تندوف في الأيام الأخيرة.

وقالت الصحيفة “إن طائرة جزائرية كانت قد أقلعت فارغة من الجزائر إلى مالطا يوم السبت 30 أبريل الماضي، خصيصا من أجل نقل عناصر موالية لجبهة “البوليساريو” من مالطا إلى وجهتهم نحو مخيمات تندوف، إلا أن السلطات المالطية رفضت العملية”

وأضاف نفس المصدر، أن الطائرة الجزائرية عادت أدراجها من مالطا فارغة دون أن تتمكن من نقل أي راكب، ة، فيما يشير نفس المصدر إلى أن سبب رفض سلطات مالطا الترخيص للطائرة الجزائرية بنقل “نشطاء البوليساريو” غير محدد.

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‫2 تعليقات

  2. لو كانت مالطا قلبها على المغرب كما٣ تزعم لطردت الانفصاليين من بلادها

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