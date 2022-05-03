الملك محمد السادس

الملك يعزي أفراد أسرة رئيس الطائفة اليهودية بأكادير

2022-05-03 / 18:08
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم سيمون ليفي، رئيس الطائفة اليهودية بأكادير.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “تلقينا بتأثر كبير، نبأ وفاة المرحوم سيمون ليفي، رئيس الطائفة اليهودية بأكادير، تغمده الله بواسع رحمته”.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك لأفراد أسرة الراحل، ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولسائر أفراد الطائفة اليهودية المغربية ولأصدقاء الراحل ومحبيه، عن أحر تعازي جلالته وأصدق مواساته، سائلا الله تعالى أن يلهمهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء.

وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية “وإننا لنستحضر، بكل تقدير، ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من مناقب فاضلة وخصال رفيعة، وغيرة وطنية صادقة، ومن تعلق متين بثوابت الأمة ومقدساتها، على غرار رعايانا الأوفياء من أبناء الطائفة اليهودية، فضلا عما عهد فيه من عطاء غزير وحرص شديد على الإسهام في أعمال البر والإحسان”.

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‫4 تعليقات

  4. فالترحم على أموات الكفار لا يجوز، سواء كانوا من اليهود والنصارى، أو كانوا من غيرهم، لقوله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ {التوبة:113}.
    ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: والذي نفسي بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم وغيره.

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