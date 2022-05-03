القائم بأعمال سفارة أمريكا يطلع على النيازك المعروضة بالدار البيضاء

2022-05-03 / 17:19
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

زار ديفيد غرين القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب معرضا للنيازك ينظم بمدينة الدار البيضاء و اطلع على عدد من الأشياء الثمينة و النادرة المعروضة بأروقة فضاء العرض.

و نشرت الصفحة الرسمية لسفارة أمريكا بالدار البيضاء خبر زيارة القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية ديفيد غرين للتعرف على النيازك، مؤكدة أن المسؤول الأمريكي وقف على شروحات عدة من الخبيرة المغربية البارزة الدكتورة حسناء الشناوي.

و أكدت سفارة أمريكا بالمغرب أن حسناء الشناوي هي أستاذة في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وأول امرأة حاصلة على شهادة عليا في علم الأرصاد الجوية في المملكة.

و قامت الدكتورة الشناوي ، وهي خريجة برنامج الزائر الدولي القيادي (IVLP) والمؤسسة المشاركة لمؤسسة أتاريك ، بإعطاء القائم بالأعمال غرين جولة في معرض بمركز التسوق انفا بلاص في الدار البيضاء.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المعرض الذي تنظمه أتاريك بالدار البيضاء سيستمر حتى نهاية يونيو المقبل، و يستقطب يوميا أعدادا مهمة من الزوار.

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تعليق واحد

  1. علاش حنا المفاربة(المزورين) شادين لمريكان ف قزيبتها.جابو ليهود جابو لعبيد جابو لويل لكحل.جابو الكويت. ها السعودية.ها قطر .بلاد الذل تهجر.

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