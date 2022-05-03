وفد إسباني رفيع المستوى يزور الرباط هذا الأسبوع للإعداد لعملية “مرحبا 2022”

هبة بريس- الدار البيضاء

أعلنت السلطات الإسبانية أن وفدا رفيع المستوى سيزور المغرب بحر هذا الاسبوع للتباحث في عدد من القضايا و في مقدمتها عملية مرحبا التي ستنطلق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

و حسب بلاغ للسلطات الإسبانية فقد تقرر أن يجتمع وفد إسباني رفيع المستوى مع مسؤولين من المغرب الخميس 5 ماي في الرباط للتحضير لعملية العبور مرحبا 2022.

و يأتي هذا الاجتماع وفق ذات البلاغ في إطار اللجنة المشتركة الإسبانية المغربية، حيث سيرأس الوفد الإسباني وكيلة وزارة الداخلية إيزابيل غويكوتشيا.

و بهدف التحضير والتخطيط لاجتماع الرباط ، ترأست غويكوتشيا قبل أيام الاجتماع الثاني للجنة الحكومية للتنسيق والإدارة (CECOD) ، حيث تم وضع التصميم الأول للجهاز الأمني ​​لعملية العبور.

و قررت سلطات إسبانيا وفق المنشور السالف الذكر تخصيص حوالي 14،870 من أفراد الشرطة الوطنية والحرس المدني لتأمين العملية و ضمان انسيابيتها بشكل سلس.

ويتألف الوفد الذي سيسافر إلى المغرب أيضا من ممثلين عن النائب الثالث للرئيس للتحول البيئي والتحدي الديموغرافي، و ممثلين عن وزارتي الخارجية والتعاون، والنقل والتنقل والأجندة الحضرية، و ممثل عن وزارة السياسة الإقليمية والوظيفة العامة، و ممثل عن وزارة الصحة.

كما ستكون وزارة الداخلية الإسبانية ممثلة في هذا الاجتماع، حيث سيحضر نيابة عنها المدير العام للحماية المدنية والطوارئ ، ليوناردو ماركوس ، والمدير العام للمرور بيري نافارو.

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