بمناسبة عيد الفطر.. حكيمي يتحدى مبابي ب”طبق حلويات”

2022-05-02 / 10:55
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هبة بريس - وكالات

هنأ حساب فريق باريس سان جيرمان العربي الرسمي على “تويتر” الأمة العربية والمسلمين بطريقة مميزة عبر فيديو خاص.

وظهر لاعبو النادي الباريسي في الفيديو وهم يهنئون متابعيهم بالعيد باللغة العربية، كما كتب الحساب في التغريدة الخاصة بالعيد: “نادي باريس سان جيرمان يهنئكم بحلول عيد الفطر، عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير”.

كما ظهر النجم المغربي أشرف حكيمي وهو يقدم لزميله كيليان مبابي مجموعة من أطباق الحلويات العربية، ويدعوه إلى التعرف على موطن كل طبق.

وتنوعت الأطباق بين عدة دول منها العربية وهي المغرب وتونس ومصر والجزائر وقطر.

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