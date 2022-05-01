توشيح السفير السابق لموريتانيا بالمغرب بالوسام العلوي من درجة قائد

هبة بريس

تم توشيح السفير السابق لموريتانيا بالمغرب، محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرمي بالوسام العلوي من درجة قائد، أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وقد تم تسليم الوسام الملكي للدبلوماسي الموريتاني من طرف سفير المملكة بموريتانيا، حميد شبار، خلال حفل أقيم، مساء أمس السبت، بمقر إقامة سفارة المغرب بنواكشوط .

وفي كلمة بالمناسبة، أكد شبار أن هذا التوشيح الملكي السامي يأتي تقديرا لمجهودات السيد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرمي ولما أسداه من خدمات ، وما قام به من مبادرات في سبيل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين أثناء توليه مهام سفير مفوض فوق العادة لموريتانيا بالمملكة.

وجدد شبار حرص المغرب على السير قدما في مسار تعزيز الدينامية الجد إيجابية التي تشهدها العلاقات مع بين البلدين في جميع المجالات .

من جهته عبر محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرمي عن عميق امتنانه لجلالة الملك الذي تفضل بمنحه هذا الوسام ، مبرزا العلاقات الطيبة التي تجمع بين قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وكذا العلاقات العريقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وأبرز أن هذه العلاقات عرفت تطورا ودينامية جديدة، مذكرا في هذا السياق بانعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية ، مؤخرا بالرباط، والتي توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات همت جميع المجالات.

وأشاد بما قامت به السلطات المغربية، بتوجيهات ملكية سامية، التي سهلت مهمته خلال مقامه بالمغرب، لا سيما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، التي عملت، وتعمل، على تسهيل تقديم المنح للطلبة الموريتانيين وتسجيلهم بالإقامات الجامعية بجميع مدن المملكة.

وحضر تسليم الوسام الملكي للسفير الموريتاني السابق بالمغرب ، الذي يشغل حاليا منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من الشخصيات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0