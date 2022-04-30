في الذكري 14 لتأسيسها.. المدير الجهوي لإدارة السجون بالعيون يستحضر مجهودات موظفيها

هبة بريس-أشعبان لحبيب

أبرز مدير السجن المحلي بالعيون، السيد حسن أبا الشيخ، أن تخليد هذه الذكرى يعد محطة للوقوف على المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل تحقيق الأمن العام وحماية المجتمع والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمعتقلين وصون كرامتهم، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف السيد أبا الشيخ، خلال حفل نظم بالسجن المحلي بالعيون، أن الاحتفال بذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تشكل أيضا مناسبة للاعتراف بتضحيات موظفي وموظفات القطاع، لما يبذلونه من عطاءات ومجهودات جبارة ومضنية في سبيل أداء واجبهم المهني والرسالة الملقاة على عاتقهم.

الحفل المميز حضره وفد رسمي يترأسه كل من السيد عبد السلام بيركات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، والسيد عبد الله أحمنا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، وحسن باشيخ، المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومدير السجن المحلي للعيون، إلى جانب السيدة بهيجة الاسماعيلي رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون،و ممثلين عن السلطات المحلية ومسؤولين الأمنيين والعسكريين، وكذا المصالح الخارجية للدولة والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.

ومن جانبه أكد المدير الجهوي ومدير المؤسسة السجنية، السيد حسن باشيخ، أن توجهات المندوبية “تنسجم والرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك من خلال تبنيها رؤية استشرافية مندمجة تشمل كافة مظاهر ومجالات التدخل، في مراعاة لجميع المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية، لاسيما قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء.

وأبرز ذات المتحدث خلال كلمته، إلى أن المؤسسة السجنية اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا، أبرزها التدابير الإحترازية الرامية إلى الحفاظ على سلامة السجناء والموظفين والمرتفقين، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية والتدابير التنظيمية واعتماد الحجر الصحي للموظفين، منوها بـ”المجهودات الجبارة والتضحيات الجسام المبذولة من طرف جميع موظفي المؤسسة.

ومن جانب آخر، فصل ذات المسؤول المخططات الإستراتيجية التي يتم تنزيلها من طرف المندوبية من خلال الاعتماد على خمسة محاور، أهمها “أنسنة ظروف الاعتقال، وتطوير برامج التأهيل لإعادة الإدماج، وتعزيز الأمن والسلامة للسجناء، وتطوير القدرات المؤسساتية للإدارة، ودمج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير الشأن السجني.

وجرى خلال هذا الحفل الذي حضره والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، توزيع جائزة الموظف و الموظفة المتميزين لسنة 2022/2021 نظير تميزهما في عملهما واجتهادهما المستمر داخل المؤسسة.

وللإشارة تحصلت جريدة هبة بريس الإلكترونية، في وقت سابق على معطيات من مجموعة من العائلات من مدينة طرفاية، ينوهون بروح الإنسانية والطيبوبة التي يتحلى بها مدير السجن، مع مختلف المرتفقين الذين يقومون بزيارة أبنائهم داخل المؤسسة السجنية، حيث أكدن بعض الأمهات أن مدير السجن يحرص على إستقبالهن خلال يوم الزيارة بنفسه مع تقديم الدعم النفسي والمعنوي، من خلال معاملته الإنسانية ناهيك عن مكتبه المفتوح في وجه الجميع وعلى رأسهم السجناء حسب شهادة أمهات من مدينة طرفاية.

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