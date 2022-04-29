روسيا تحظر سياسيين وشخصيات عامة جديدة من عدة دول

2022-04-29 / 15:52
0
هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا حظرت دخول عدد من البرلمانيين وأعضاء الحكومة ورجال الأعمال والأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام من أيسلندا والنرويج وغرينلاند وجزر فارو.

وقال البيان: “تم اتخاذ إجراءات مضادة ضد تسعة ممثلين لأيسلندا و16 ممثلا للنرويج و3 ممثلين عن غرينلاند و3 ممثلين عن جزر فارو. وهؤلاء الأشخاص… ممنوعون من دخول أراضي بلادنا”.

وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من البرلمانيين وأعضاء الحكومات وممثلي الأوساط التجارية والأكاديمية ووسائل الإعلام وبعض الشخصيات العامة الذين يروجون بنشاط للخطاب المناهض ضد روسيا ويشاركون في صياغة وتنفيذ السياسات الموجهة ضد روسيا، “مدرجون على القائمة السوداء المعدة كإجراء رد روسي”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا: لا نخوض حربا ضد روسيا

فرنسا: لا نخوض حربا ضد روسيا

2022-04-29 / 16:27
Photo of ظهرت بالقفطان المغربي .. الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالتها

ظهرت بالقفطان المغربي .. الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالتها

2022-04-29 / 16:17
Photo of اختبار أول حقنة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

اختبار أول حقنة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

2022-04-29 / 13:38
Photo of أردوغان يغرد من السعودية: ستفتح الأبواب أمام عهد جديد

أردوغان يغرد من السعودية: ستفتح الأبواب أمام عهد جديد

2022-04-29 / 10:55
Photo of وسائل إعلام: هولندا ترسل عناصر شرطتها العسكرية إلى أوكرانيا

وسائل إعلام: هولندا ترسل عناصر شرطتها العسكرية إلى أوكرانيا

2022-04-28 / 23:40
Photo of واشنطن تكشف “القيمة الصافية” لثروة عائلة الأسد

واشنطن تكشف “القيمة الصافية” لثروة عائلة الأسد

2022-04-28 / 22:13
Photo of الجيش الإسرائيلي يعتقل جنديا بشبهة تهديد رئيس الوزراء

الجيش الإسرائيلي يعتقل جنديا بشبهة تهديد رئيس الوزراء

2022-04-28 / 21:52
Photo of قصف روسي لكييف.. وغوتيريش “مصدوم” لشدة قرب القذائف من مكان وجوده

قصف روسي لكييف.. وغوتيريش “مصدوم” لشدة قرب القذائف من…

2022-04-28 / 20:30
Photo of إردوغان في السعودية لأول مرة منذ مقتل خاشقجي

إردوغان في السعودية لأول مرة منذ مقتل خاشقجي

2022-04-28 / 20:15
Photo of بايدن يطلب من الكونغرس 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا

بايدن يطلب من الكونغرس 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا

2022-04-28 / 17:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق