روسيا تحظر سياسيين وشخصيات عامة جديدة من عدة دول

هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا حظرت دخول عدد من البرلمانيين وأعضاء الحكومة ورجال الأعمال والأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام من أيسلندا والنرويج وغرينلاند وجزر فارو.

وقال البيان: “تم اتخاذ إجراءات مضادة ضد تسعة ممثلين لأيسلندا و16 ممثلا للنرويج و3 ممثلين عن غرينلاند و3 ممثلين عن جزر فارو. وهؤلاء الأشخاص… ممنوعون من دخول أراضي بلادنا”.

وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من البرلمانيين وأعضاء الحكومات وممثلي الأوساط التجارية والأكاديمية ووسائل الإعلام وبعض الشخصيات العامة الذين يروجون بنشاط للخطاب المناهض ضد روسيا ويشاركون في صياغة وتنفيذ السياسات الموجهة ضد روسيا، “مدرجون على القائمة السوداء المعدة كإجراء رد روسي”.

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