حجوزات تذاكر كأس العالم تتجاوز 23 مليون و الفيفا تنشر قائمة المباريات الأكثر طلبا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

إقبال كبير شهدته مرحلة الحجوزات الثانية لتذاكر كأس العالم قطر 2022 التي طرحتها الفيفا بموقعها الرسمي قبل حوالي أربعة أسابيع، حيث فاق الإقبال ما كان متوقعا بعدما قارب رقم الحجوزات 24 مليون.

و يتطلع عشاق كرة القدم في العالم أجمع إلى مشاهدة مباريات كأس العالم التي ستقام بدولة قطر، ودفعهم حماسهم هذا إلى التقدم بحوالي 23 مليون ونصف المليون تذكرة في آخر فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي التي انتهت يوم أمس.

وكانت مرحلة المبيعات الأخيرة قد افتتحت بعد القرعة النهائية للبطولة التي أسفرت عن مواجهات لا يمكن تفويتها، ومجموعات مثيرة ستصنع الحدث في الطريق نحو المباراة النهائية.

و حسب بلاغ الفيفا، فتَعد قطر 2022 بتعزيز عالمية اللعبة من خلال ترحيبها بأصحاب الطلبات الهائلة التي وصلت من الدولة المضيفة وجميع أنحاء العالم ضيوفًا على الكأس الأولى من نوعها في تاريخ اللعبة بفضل قرب ملاعبها من بعضها، وستسمح هذه الميزة للجماهير، ولأول مرة في التاريخ، بمشاهدة مباراتين في نفس اليوم أثناء الأيام الأولى للبطولة.

وقد واصل المقيمون في قطر خلال فترة المبيعات الأخيرة إظهار دعمهم لكأس العالم FIFA بطلباتهم المتزايدة على تذاكر البطولة، كما حلّت كل من الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الدول الأكثر تقدّمًا بالطلبات.

ومن بين المباريات التي استقطبت أكثر المشجعين وفق بلاغ الفيفا نذكر مباراة الأرجنتين ضد المكسيك، والأرجنتين ضد المملكة العربية السعودية، وإنجلترا ضد الولايات المتحدة، وبولندا ضد الأرجنتين، إضافة للمباراة النهائية.

وسيتحقق مكتب تذاكر FIFA بعد استلامه لهذه الطلبات من توافقها مع لوائح المبيعات والقيود المحلية قبل أن يقوم بتخصيصها، فإذا تجاوز عدد الطلبات الإجمالي المخزون المتاح من تذاكر العملاء المحليين أو الدوليين، فإنه سيجري قرعة سحب اختيار عشوائي بينهم.

وسيتم إبلاغ المتقدمين بطلبات الحصول على التذاكر بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني ابتداء من يوم 31 ماي القادم بالتزامن مع بداية فترة دفع ثمنها، ويعتبر الدفع ببطاقة الائتمان “فيزا” الطريقة الحصرية المقبولة بالنسبة للمقيمين في قطر، بينما تُقبل كل أنواع بطاقات الدفع بالنسبة للجماهير الدولية.

وسيتمكن كل من نجح طلبه ودفع ثمن تذكرته من مباشرة حجز مكان إقامته وطلب بطاقة هيّا من الموقع الذي تم تخصيصه لهذا الغرض.

ولا تزال بين أيدي كل من لم يحالفه حظ التقدم أو النجاح في فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي هذه فرصة أخرى لمشاهدة البطولة، وذلك بشراء تذاكر من يأتي أولًا يُخدم أولًا، والتي ستنطلق لاحقا بذات الموقع.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0