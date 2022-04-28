الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا و عمداء جدد ببعض الكليات

2022-04-28 / 16:16
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي هذا الصدد تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تعيين رشيد الخيش مديرا للموارد، والشؤون القانونية ونظم المعلومات، كما تم تعيين هشام شاودري مديرا للاستثمار.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين عبد اللطيف مكرم، عميدا لكلية العلوم بتطوان، مفضلا على تعيين محمد العربي كركاب، عميدا للكلية متعددة التخصصات بالعرائش.

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