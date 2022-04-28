الدفاع الألمانية: ليس لدينا ما نسلمه لأوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أشارت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، أمس الأربعاء، إلى وجود عجز كبير في تجهيزات قوات بلادها المسلحة “البوندسفير”.

وقالت لامبرخت في كلمة أمام البرلمان الألماني “البوندستاغ” إنه “على سبيل المثال، لدينا على الورق 350 مركبة قتال مشاة من طراز بوما. لكن في الواقع، 150 منها فقط مستعدة بالفعل للقتال، فقط 150!”، مضيفة: “يمكننا القول إن إمكاناتنا محدودة حيث لا يختلف الأمر بالنسبة للمروحية الهجومية من طراز “تايغر”، لدينا فقط 9 من أصل 51 طائرة يمكنها الإقلاع”.

وأشارت وزيرة الدفاع إلى وجود عجز كبير في القوات المسلحة، مؤكدة أنه يجب على ألمانيا العمل على تعزيز أنظمتها الدفاعية، ومشيرة إلى أنه يجب إنفاق 20 مليار يورو على شراء الذخيرة وحدها من أجل الوفاء بمسؤوليتها في الناتو، بحسب مجلة “دير شبيغل”.

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