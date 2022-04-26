رفض استبدال رخصة السياقة ..مغاربة إيطاليا يستنكرون والسفارة تصدر الجديد

هبة بريس _ الرباط

يعاني عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، من رفض السلطات الإيطالية تبديل رخصة السياقة المغربية، بالإيطالية منذ اعتماد السلطات المغربية لرخصة السياقة البيومترية، ما يعرض مصالحهم للخطر، خاصة وأن العديد منهم يعتمد على رخصة السياقة في العمل أو من أجل قضاء أغراضه اليومية.

ويتيح القانون للمغربي المقيم بإيطاليا، استبدال الرخصة المغربية بالإيطالية شريطة استيفاء المغاربة الحاصلين على رخصة السياقة المغربية لسنتين على الأقل من الإقامة فوق التراب الإيطالي، وتوفرهم على أوراق تتبث ذلك، حتى يسمح لهم بالحصول على رخصة سياقة إيطالية مستندة على الرخصة المغربية.

وكشف عدد من المتضررين في تصريح لجريدة “هبة بريس” بإيطاليا، أن تغيير السلطات المغربية ممثلة في وزارة التجهيز والنقل لشكل رخصة السياقة واعتماد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA، لرخصة السياقة البيومترية، من جانب واحد ودون إخبار دول الإتحاد الأوربي بذلك والتي تربطها بها اتفاقيات بهذا الشأن، أدى إلى رفض إيطاليا الاعتراف بالشكل الجديد لرخصة السياقة المغربية، على حد تعبيرهم.

وأضاف ذات المتضررين إلى أن عددا كبيرا من أبناء الجالية المغربية بإيطاليا، يعانون من رفض السلطات الإيطالية التعامل مع هذا التغيير الحاصل في رخصة السياقة المغربية وتلكؤ الدولة المغربية في إخبار دول الإتحاد الأوربي بهذه التغييرات، رغم الطلبات المتكررة لعدد من الجالية المتضررة.

وطالب عدد من المغاربة المقيمين بإيطاليا الذين تحدثوا للجريدة من السلطات المغربية معالجة هذه الإشكالية في أقرب وقت، لأن الكثير من المغاربة بحاجة ماسة لرخصة السياقة، حيث تشكل ضرورة أساسية للعيش داخل المجتمع الإيطالي، سواء في العمل أو التنقل اليومي لقضاء المصالح الخاصة.

سفارة المغرب بروما توضح التحركات الدبلوماسية من أجل حل مشكلة رخص السياقة

بعد الجدل القائم حول العوائق التي تعترض أفراد الجالية المغربية بإيطاليا لإستبدال رخصة السياقة الإلكترونية المغربية بالإيطالية، أصدرت سفارة المملكة المغربية بايطاليا بلاغا توضح فيه كل التحركات التي قامت بها على المستوى الدبلوماسي اتجاه السلطات الإيطالية منذ الوهلة الأولى من أجل تسوية هذه الوضعية التي تستوجب تحيين الإتفاقية الثنائية الخاصة بالإعتراف المتبادل برخص السياقة.

وتؤكد السفارة في بيانها أنها بلغت السلطات الإيطالية المختصة جميع الوثائق المطلوبة من أجل تحيين الإتفاقية وأن هذ الوثائق توجد قيد الدرس من قبل السلطات الايطالية المعنية.

وتعبر السفارة في بيانها عن تفهمها للإزعاج الذي لحق بأفراد الجالية المغربية من جراء الإجراءات الضرورية الخاصة بتحيين هذه الإتفاقية الدولية وتضع نفسها رهن إشارتهم للرد على استفساراتهم في الموضوع . وفيما يلي بيان السفارة:

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