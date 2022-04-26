بركان .. مدرب الكتيبة البرتقالية يتعرض لحادثة سير

2022-04-26 / 09:46
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هبة بريس : وجدة

تعرض فلوران إيبينغي مدرب نادي النهضة البركانية يوم الإثنين 25 أبريل الجاري لحادثة سير بعد رجوعه من الحصة التدريبية، و تم نقله للمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.

وحسب بلاغ على الصفحة الرسمية للنادي البرتقالي، فبعد القيام بالفحوصات الطبية الدقيقة اللازمة، تبين من خلالها وجود إصابة على مستوى العمود الفقري، تستوجب خضوعه لفترة من الراحة ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، على أن يتم تقييم حالته الصحية بعد ذلك.

كما يتمنى نادي نهضة بركان الشفاء العاجل للمدرب فلوران إيبينغي، و بالشكر الجزيل للأطر الطبية التابعة للمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.

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