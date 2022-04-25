الصحة: الحفاظ على معدل صفر حالة ملاريا متوطنة مند 17 عاما

هبة بريس

أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بالمغرب، مكن بعد عدة عقود من العمل الدؤوب، من تخفيض عدد الحالات والحد من انتقال المرض منذ سنة 2004.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين بمناسبة احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للملاريا (25 أبريل من كل سنة) تحت شعار ” تسخير الابتكار لإنقاذ الأرواح وتقليل العبء العالمي لمرض الملاريا “، أنه بعد ذلك بخمس سنوات من تعزيز برنامج القضاء على الملاريا، تم التصديق والإشهاد بخلو المغرب من الملاريا من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2010.

وشدد المصدر ذاته على أنه من الرغم من الحفاظ على معدل صفر حالة ملاريا متوطنة مند 17 عاما، إلا أن إمكانية عودة ظهور هذا المرض تظل واردة نظرا لانتشار نواقل هذا المرض وتسجيل المزيد من حالات الملاريا المستوردة بمعدل متوسط : 500 حالة في السنة.

وأوضح البلاغ أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومن خلال استراتيجيتها للوقاية والمكافحة، لمنع عودة توطين الملاريا في المغرب، ترتكز على الفحص المبكر والتكفل المجاني بجميع الحالات الوافدة، والحفاظ على الترصد الوبائي ومكافحة نواقل المرض في إطار التدبير المتكامل لمكافحة نواقل المرض، وتقديم المشورة الطبية للمسافرين.

وسجل المصدر ذاته أنه يجب على كل مسافر إلى بلد موبوء أن يكون على علم بخطر الاصابة بمرض الملاريا والتدابير الوقائية التي يجب اتباعها، وذلك بأخذ الدواء الواقي من الإصابة بمرض الملاريا الذي يصفه الطبيب، باستعماله قبل السفر وطوال مدة الإقامة، وكذلك بعد الرجوع من السفر، والنوم تحت ناموسية مشربة بمبيد الحشرات.

كما أوصت الوزارة بارتداء ملابس فاتحة اللون تغطي أكبر قدر ممكن من سطح الجلد، ووضع طارد الحشرات على جميع أجزاء الجسم المكشوفة وعلى الملابس في المناطق ذات الكثافة العالية من البعوض، لافتة إلى أنه بعد العودة من السفر ينبغي مواصلة شرب الدواء الوقائي من الإصابة بالملاريا واستشارة الطبيب في حالة ظهور حمى أو اضطرابات في الجهاز الهضمي أو أعراض أخرى.

ويعتبر الملاريا عبارة عن مرض طفيلي ينتقل عبر لسعة أنثى البعوض من نوع أنوفيليا (Anophèle). ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل حوالي 241 مليون حالة ملاريا جديدة في العالم من ضمنها 627000 حالة وفاة، 95 في المائة من هذه الحالات سجلت في المنطقة الإفريقية لمنظمة الصحة العالمية.

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