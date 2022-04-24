وزارة الصحة تخفض أسعار أزيد من 90 دواء لأمراض مزمنة

هبة بريس - الرباط

خفضت وزارة الصحة سعر 92 دواء، لأمراض مزمنة ضمنها أدوية خاصة بعلاج السرطان ، وذلك في إطار سياسة الوزارة الرامية الى تسهيل ولوج المواطنين الى العلاج والحصول على اواء .

ونشر قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، خالد آيت الطالب بالجريدة الرسمية ، حيث ضمت اللائحة أسعار جديدة لأدوية أصلية واخرى جنيسة خاصة بعلاج أمراض مزمنة ، يتم تسويقها بالمغرب .

و بحسب الوزارة، فان قرار خفض أسعار بعد الادوية يأتي بعد الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعمومة المقدمة من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية.

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