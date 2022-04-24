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مارتيل ..حجز كمية مهمة من المخدرات معدة للتهريب

2022-04-24 / 17:59
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة مارتيل بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمدينة المضيق، مساء السبت 23 أبريل 2022، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بلاغ لولاية أمن تطوان، فإن العملية الأمنية التي تم القيام بها جاءت بناءا على معلومات مؤكدة توفرت لدى المصالح الأمنية، و التي مكنت من توقيف المشتبه فيه بمنطقة حي بوزغلال بمدينة المضيق متلبسا بحيازة المخدرات ، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد أماكن أخرى تتواجد بها كميات من المخدرات و المؤثرات العقلية.

وأضاف البلاغ، أن عمليات التفتيش المنجزة هذه القضية بمدن المضيق و مارتيل أسفرت عن حجز ما مجموعه 115 صفيحة معدة للبيع قدر وزنها ب 9.5 كيلوغرام من مخدر الشيرا، 571 كبسولة من مخدر الشيرا تزن حوالي 6 كيلوغرام (قصد تهريبها عن طريق البلع)، وثائق تعريفية أجنبية مشكوك في أمرها ( جواز سفر، رخصة سياقة، بطاقة الإقامة)، ومبلغ مالي مشكوك في أمره قدر ب 31800 درهم، أسلحة بيضاء، معدات تستعمل في التلفيف البلاستيكي، هواتف نقالة، كما تم حجز سيارة نفعية كان يستخدمها الشخص الموقوف في تنقلاته المشبوهة.

و قد تم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

بوابة ‘شمالي’، موقع إخباري وفضاء تثقيفي، يهتم بأخبار جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالرصد والمتابعة والتحليل،كما يعمل على إبراز المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية للجهة.

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