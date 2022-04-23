زيلينسكي يشكر الغرب: أخيرا بدأت الأسلحة المناسبة تصل تباعا

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الجمعة، أن بلاده بدأت تتسلم الأسلحة والأعتدة العسكرية التي طالبت بها من الدول الحليفة مؤخرا.

وقال زيلينسكي خلال رسالة بالفيديو، إن “الشركاء والحلفاء بدأوا بإمداد أوكرانيا بالأسلحة التي طلبتها كييف”.

وشكر زيلينسكي الحلفاء والشركاء الذين سمعوا طلباته الأخيرة وقدموا الأسلحة المطلوبة لمواجهة الجيش الروسي.

ولم يكشف زيلينسكي خلال حديثه عن الأسلحة التي تسلمها جيشه من الدول الغربية.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1