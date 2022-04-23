توقف أشغال اصلاح الطريق بين الناظور وجرسيف والجالية القادمة أكبر المتضررين

هبة بريس - الناظور

تعرف أشغال إصلاح الطريق الرابطة بين مدينتي الناظور وجرسيف توقفا منذ مدة طويلة.

الطريق الرابطة بين المدينتين على مستوى جماعتي أفسو وصاكا، تعرف توقفا في الأشغال منذ أزيد من سنة لأسباب مجهولة ودون خروج الشركة المكلفة لتقديم أي توضيح.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب هذا التوقف الغير مفهوم، لافتين أنهم كانوا يمنون النفس نهاية الأشغال في ظرف زمني قصير للاستفادة من هذه الطريق في تنقلاتهم.

وأضاف ذات المتحدثون، أن الجالية القادمة من الخارجة خلال موسم الصيف هي الفئة الأكثر تضررا بسبب كثرة تنقلاتها بالمنطقة وخاصة توامنا وفتح معبر بني انصار، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل واستئناف الأشغال في أقرب الاجال.

هذا ويذكر أن الوزير السابق للتجهيز عبد القادر اعمارة، تعهد بانتهاء الاشغال في اجالها المحددة.

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