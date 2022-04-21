وزارة “الثقافة” تطلق تطبيق “طريق الإمبراطوريات”

2022-04-21 / 08:30
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هبة بريس

أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطبيقا إلكترونيا يحمل اسم “طريق الإمبراطوريات”، يمكن مستعمليه من زيارات افتراضية ثلاثية الأبعاد لستة مواقع أثرية مع التوضيحات والمعلومات اللازمة حول الموقع.
ويعرض التطبيق الذي تم الإعلان عنه مطلع الأسبوع الجاري خلال إطلاق علامة « تراث المغرب » من أجل النهوض بالتراث الثقافي الوطني، لستة مواقع أثرية على طول « طريق الإمبراطوريات » التي شكلت خلال العصر الوسيط (القرن العاشر – القرن السادس عشر) مجالا للرهانات السياسية والاقتصادية للسلالات المغربية التي تعاقبت على السلطة.

ويتعلق الأمر بمواقع أكادير أوفلا وإيكيليز وسجلماسة وأقا وزاكورة ونول لمتا، الوقعة على الطريق ممتدة من المحيط الأطلسي إلى منطقة تافيلالت وعلى طول سفوح جبال الأطلس.

وحسب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، فإن هذا التطبيق المنجز باللغة الفرنسية بشراكة مع سفارة فرنسا بالمملكة ومركز « جاك بيرك » بالرباط، سيتم تطويره عبر تزويده بمواقع أخرى والعمل على ترجمته للغتين العربية والأمازيغية.

وحسب المصدر ذاته، يمكن تحميل التطبيق على (بلاي ستور) و(أب ستور) تحت مسمى » route des empires ».

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