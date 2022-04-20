إسبانيا توقف العمل بقرار إلزامية ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة

هبة بريس - وكالات

اتخذت السلطات الإسبانية، قرارا بالتوقف الجزئي عن الاستخدام الإجباري للكمامات الذي ظل معمولا به لمدة عامين تقريبا في الأماكن المغلقة.

وينص المرسوم الحكومي على إبقاء استخدام الكمامات إلزاميا للزوار والعاملين في المراكز الطبية ودور رعاية المسنين، على الرغم من أن المرضى لن يكونوا مضطرين دائما لاستخدامها.

ومن المقرر أن تظل الكمامات إلزامية في كافة أنواع وسائل النقل العام، لكن ليس في المحطات أو المطارات.

وأوصى المرسوم باستخدام الكمامات، لكن الأمر ليس إلزاميا، في التجمعات الكبيرة والأماكن المزدحمة أو في وجود الأشخاص الأكثر ضعفا. كما أن المدارس ليست مضطرة لاستخدامها.

وتم رفع القيود المفروضة على استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة منتصف عام 2021، لكن أعيد فرضها بين ديسمبر وفبراير وسط زيادة كبيرة في الإصابات نتيجة متحور أوميكرون شديد العدوى.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0