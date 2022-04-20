حتى نهاية شهر رمضان.. إغلاق باحات المسجد الأقصى أمام اليهود

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن الشرطة الإسرائيلية قررت إغلاق باحات المسجد الأقصى أمام اليهود، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية شهر رمضان.

وعادة ما تغلق الشرطة باحات المسجد الأقصى أمام غير المسلمين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، إلا أنه وبحسب المحللين فإن مدة الإغلاق تختلف من سنة إلى أخرى.

ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التي اندلعت بين الفلسطينيين واليهود والاقتحامات للأماكن المقدسة. لكن الإعلان أشعل غضب المتطرفين اليهود.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0