وهبي: “بعض الأزواج يذهبون لمدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية والزواج سرا”

هبة بريس - الدار البيضاء

أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن هناك بعض الأمور التي تشتغل عليها الوزارة في الوقت الراهن و تعتبر أولوية ملحة منها نظام معلوماتي لرقمنة التعاملات القانونية و القضائية.

و كمثال عن ذلك، قال وزير العدل في مداخلة له بمجلس المستشارين بأننا اليوم لا نعرف في المغرب “شكون لي متزوج و شكون لي لا”، مضيفا: “يقدر شي واحد دبا معروف متزوج فهاد المدينة غير يمشي لمدينة أخرى باش غتعرفو واش متزوج”.

و أضاف وهبي: “كاين لي كايمشي لمدينة أخرى و ياخد شهادة العزوبية و يقدر يتزوج سرا”، مضيفا: “راه اليوم مازال ماعندناش سجل وطني ديال الأشخاص المتزوجين و هو ما نشتغل على إخراجه لحيز الوجود في أقرب وقت”.

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