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أخنوش ل”بوانو”: حزبكم من حرر أسعار المحروقات.. وسير تشاور مع رئيسك عاد أجي ندويو”

2022-04-18 / 16:58
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هبة بريس - الرباط

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، فوضى كبيرة بسبب دخول برلمانيي حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار في مشاداة كلامية حادة .

أخنوش في معرض رده على تدخل البرلماني البيجيدي بوانو حول ارتفاع أسعار المحروقات قال “داكشي اللي كتقول غي كدوب، كنظن عندكوم شي خلل ولا خطأ”.

وتابع أخنوش مخاطبا بوانو بالقول “ايلا الهدف ديالكوم من بعد ما خرجتو البترول من صندوق المقاصة وباغين ترجعوه، سير بعدا تافق مع رئيسك عاد اجي ندويو حيت موحال رئيسك ايبغي”.

كلمة اخنوش لم ترق برلمانيي حزب العدالة والتنمية الذي انتفضوا في وجهه محتجين قبل أن ترد عليهم أصوات برلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار، ليتدخل أخنوش معلقا “هناك مسائل لا تستحق الجواب لأن هاد الاسطوانة 5 سنين ولا 7 سنين وهوما كيجيبوها ونتائج الانتخابات راه عارفينها المغاربة كاملين.”

وتابع أخنوش قائلا “سمحو ليا نقول الحقيقة المغاربة راه هذا هو الحزب لي رفع الأسعار وحرر قطاع المحروقات وطيلة عشر سنوات ما قدروش يوفروا للمغاربة مخزون استراتيجي للمحروقات.”

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