صور لقاء تامر حسني و حاتم عمور تلهب منصات التواصل الاجتماعي

نجلاء مزيان

عمد النجم المغربي حاتم عمور على نشر صور تجمعه بالنجم المصري تامر حسني و زوجته بسمة بوسيل خلال زيارته للقاهرة.

و شارك عمور عبر حسابه الرسمي بموقع “انستقرام”، -شارك- متابعيه صور لقائه بتامر حسني معلقا عليهم :” شكرا حبايبي على حسن الاستقبال ورمضان كريم”.

و بدورها، علقت خريجة ستار أكاديمي بسمة بوسيل، عبر ذات المنصة على الصور قائلة :” مرحبا بكم نورتو بيتكم الثاني”.

و يشار أن صداقة طيبة تجمع كل من الفنان تامر حسني و حاتم عمور، و كذا هند التازي و مواطنتها بسمة بوسيل.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6