عزيز أخنوش

أخنوش: أسعار البترول والغاز والمواد الغذائية بلغت مستويات قياسية

2022-04-18 / 12:36
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن أسعار بعض المواد بلغت مستويات قياسية وغير مسبوقة منذ بداية 2022.

وذكر أخنوش، في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن أسعار البترول تجاوزت سقف 133 دولار للبرميل مع متوسط 99 .4 دولار للبرميل خلال نفس الفترة، كما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا تاريخيا حيث بلغت سقف 1090 دولار ومتوسط 890 دولار خلال الأشهر الثلاثة من 2022.

وأضاف أخنوش، أن أسعار المواد الغذائية المستوردة “القمح والسكر”، عرفت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت أسعار القمح سقف بين 450 دولار و500 دولار للطن ومتوسط 358 للطن، فيما بلغت أسعار السكر سقف 463 دولار ومتوسط 440 دولار خلال نفس الفترة.

وأمام هذه التحديات، يضيف أخنوش، تجاوبت الحكومة من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية ، فقد بلغت مخصصات صندوق المقاصة 21 مليار درهم متم سنة 2021، مقابل توقعات 12.5 مليار في نفس السنة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم اضافية مقارنة مع توقعات قانون مالية 2022 التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.

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