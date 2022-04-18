حكيمي: “علاقتي مع مبابي عفوية .. كلانا طفلان”

هبة بريس - وكالات

في مقابلة مع برنامج “تيليفوت” الرياضي الذي تبثه قناة “تي إف 1” الفرنسية، تحدث الدولي المغربي أشرف حكيمي، عن علاقته بزميله كيليان مبابي.

وقال حكيمي: “علاقتي مع مبابي؟ لقد كانت عفوية. من يوم وصولي عندما تقابل شخصا مثله، في عمرك وبنفس الشخصية. نحن طفلان. كل شيء سار بشكل طبيعي”.

وأوضح لاعب ريال مدريد وإنتر ميلان الإيطالي سابقا: “مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو صديقي. أريده أن يبقى هنا فهو يعرف ذلك. لكنه سيقرر ما يعتقد أنه الأفضل لمسيرته. وسأدعمه”.

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