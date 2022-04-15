بنعلي: “المغرب يسعى لتطوير طاقة متنوعة بأسعار تنافسية”

2022-04-15 / 14:49
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هبة بريس - الدار البيضاء

أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المغرب يسعى لتطوير قدراته الطاقية من خلال استراتيجية وطنية للتدبير و النجاعة تروم تطوير الطاقة المتنوعة بأسعار تنافسية.

و أوضحت الوزيرة بنعلي في لقاء نظمته اليوم أن المغرب قرر تحت قيادة الملك محمد السادس، الاعتماد على استراتيجية وطنية تروم تعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية و تعميم الإمدادات الطاقية و التزود بالطاقة مع الحفاظ على البيئة والتحكم في الطلب.

و شددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية تسعى كذلك لتطوير طاقة متنوعة واعتماد خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية، وكذلك جعل النجاعة الطاقية أولوية وطنية.

و أضافت المسؤولة الوزارية أن المملكة تسعى من خلال هاته الاستراتيجية لتعزيز الاندماج الجهوي عبر تطوير الروابط الطاقية واعتماد وتنزيل مبادئ التنمية المستدامة و تعبئة الموارد الطاقية الوطنية من خلال تركيز الجهود على الطاقات المتجددة.

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