أكاديمي فلسطيني ..دعم المغرب لفلسطين محط تقدير كبير
الصورة من الارشيف

الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء العنف واحترام الأماكن المقدسة في فلسطين

2022-04-15 / 13:00
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هبة بريس - وكالات

أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق البالغ إزاء تصاعد الاشتباكات وأعمال العنف في المسجد الأقصى، مطالبا بضرورة إنهائها على الفور.

ودعا الاتحاد في بيان اليوم الجمعة، إلى إنهاء العنف على الفور واحترام الأماكن المقدسة وتعاون السلطات الفلسطينية والإسرائيلية لإحلال الأمن في الضفة الغربية.

وتثير المواجهات عند المسجد الأقصى خطر تفجر صراع أوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث إن ساحات الأقصى الواقعة أعلى مرتفَع البلدة القديمة هي الموقع الأكثر حساسية في الصراع الممتد منذ زمن طويل.

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