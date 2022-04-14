صحيفة: خطوة جزائرية جديدة ردا على موقف مدريد من الصحراء

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “لاراثون” الإسبانية إن الأضرار الجانبية للتوتر الإسباني مع الجزائر بسبب قضية الصحراء المغربية ، بدأت تظهر شيئا فشيئا خاصة في المجال الاقتصادي.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أنه بعد أيام معدودة من إعلان مدريد دعمها مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، سارعت الجزائر إلى وضع عقبات بيروقراطية أمام واردات الماشية من إسبانيا.

وتابع التقرير أن العقبات ازدادت مع مرور الأيام وصولا إلى إغلاق السوق الجزائرية أمام الماشية القادمة من إسبانيا.

وقالت الصحيفة إن الجزائر حولت أنظارها إلى إيطاليا لتصدير الغاز، وأغلقت سوقها أمام الماشية الإسبانية، وهذه علامات لا لبس فيها على أن شيئا ما تغير

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