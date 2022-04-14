بايتاس يدافع عن دعوة المؤثرين: “البرنامج موجه للشباب وهذه الفئة تسكن مواقع التواصل الاجتماعي”

هبة بريس - الرباط

دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن استضافة وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور ل”مؤثرين” في حفل انطلاقة برنامج “فرصة”.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط “موجه للشباب أكثر من 18 سنة، ومعروف أن هاد الشباب من سكان الفضاء الازرق وهذا سبب دعوة المؤثرين”.

وفي نفس السياق، أكد بايتاس، على أن تقدير كلفة التواصل لبرنامج فرصة في مبلغ 1.25 مليار درهم حدد بناء على دراسة، مشيرا الى أن تدبير الملف على المستوى الحكاماتي والقانوني الى حدود الساعة هو تدبير جيد.

هذا وآثارت استضافة وزيرة السياحة لمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبرنامج فرصة جدلا واسعا وجرت عليها وابلا من الانتقادات.

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