المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار

اعتقال المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار في محطة أنفاق نيويورك

2022-04-13 / 18:33
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هبة بريس _ وكالات

أفادت مصادر لشبكة abc news الأمريكية بأن الشرطة اعتقلت فرانك جيمس، المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار في محطة أنفاق نيويورك، والذي أدى إلى إصابة 10 أشخاص.

وأكدت مصادر أمنية للشبكة أن “الشرطة لديها سبب محتمل للقبض على جيمس (62 عاما) بتهمة محاولة قتل 10 أشخاص، وهو قرار تم اتخاذه بعد أكثر من 18 ساعة من التحقيق الذي تضمن مقاطع فيديو وبيانات هاتف محمول ومقابلات مع شهود”.

وقال مسؤول في الشرطة إنه تم اكتشاف منشورات ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بجيمس ويقومون بدراستها عن كثب لمعرفة ما إذا كانت ذات صلة بهجوم مترو الأنفاق.

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