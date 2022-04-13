الحبوب والزيوت في المقدمة.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالبيضاء

هبة بريس

سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك بمدينة الدار البيضاء خلال شهر يناير 2022، ارتفاعا بنسبة 5ر0 بالمائة ، وذلك بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه .

وذكرت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط تتعلق بأثمان الاستهلاك في الدار البيضاء (يناير 2002 ) ، أن ذلك يعزى إلى ارتفاع في الرقم الاستدلالي للأثمان ، بالنسبة للمواد الغذائية ( زائد 8ر0 بالمائة)، والمواد غير الغذائية ( زائد 2ر0 بالمائة) .

وحسب المندوبية ، فإن الارتفاع المسجل بشأن المواد الغذائية بين دجنبر 2021 ويناير 2022 هم بشكل أساسي ” الخبز والحبوب” ( 3.6٪ )، و” الزيوت والدهون ” ( 1.1٪ ).

وتمت الإشارة في هذا السياق إلى تسجيل انخفاض في أثمان ” الخضر” بنسبة 1.3٪ و “اللحوم” بنسبة 0.3٪ .

وبشأن المنتجات غير الغذائية ، فإن الارتفاعات في الأثمان بين دجنبر 2021 ويناير 2022 ، شملت بشكل أساسي”الملابس والأحذية” بنسبة 0.6٪ ، و”المحروقات والزيوت” بنسبة 0.9٪ .

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