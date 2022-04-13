السعودية: نحو مليوني معتمر يؤدون مناسك العمرة منذ بداية رمضان

هبة بريس - وكالات

قال وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أسامة بن منصور الحجيلي، إنه تم تفويج ما يقارب مليوني معتمر بالمسجد الحرام وذلك وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، في أول 10 أيام من شهر رمضان.

وأكد الحجيلي، وفقا لبيان صادر عن رئاسة شؤون الحرمين، تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين، وتوفير أرقى الخدمات واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعيا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من التطبيقين المعتمدين (اعتمرنا وتوكلنا).

ولفت الحجيلي إلى أن الوكالة سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، مضيفا أن ذلك يأتي بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس.

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