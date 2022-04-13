السعودية تؤكد إقامة فريضة الحج لهذا العام وفق ضوابط احترازية
الصورة تعبيرية

السعودية: نحو مليوني معتمر يؤدون مناسك العمرة منذ بداية رمضان

2022-04-13 / 9:40 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

قال وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أسامة بن منصور الحجيلي، إنه تم تفويج ما يقارب مليوني معتمر بالمسجد الحرام وذلك وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، في أول 10 أيام من شهر رمضان.

وأكد الحجيلي، وفقا لبيان صادر عن رئاسة شؤون الحرمين، تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين، وتوفير أرقى الخدمات واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعيا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من التطبيقين المعتمدين (اعتمرنا وتوكلنا).

ولفت الحجيلي إلى أن الوكالة سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، مضيفا أن ذلك يأتي بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إعلام: إصابة مصريين اثنين خلال إطلاق نار في نيويورك

إعلام: إصابة مصريين اثنين خلال إطلاق نار في نيويورك

2022-04-12 / 11:42 مساءً
Photo of زيلينسكي يعرض تبادل الملياردير صديق بوتين بالأسرى الأوكرانيين

زيلينسكي يعرض تبادل الملياردير صديق بوتين بالأسرى الأوكرانيين

2022-04-12 / 11:18 مساءً
Photo of النمسا.. السجن لمليونير أوكراني لاجئ هدد فتى بسكين وسلبه 5 يورو

النمسا.. السجن لمليونير أوكراني لاجئ هدد فتى بسكين وسلبه…

2022-04-12 / 10:01 مساءً
Photo of إطلاق النار في نيويورك.. الشرطة تبحث عن شاحنة صغيرة مشبوهة

إطلاق النار في نيويورك.. الشرطة تبحث عن شاحنة صغيرة…

2022-04-12 / 9:23 مساءً
Photo of قضية فساد.. نائب حاكم نيويورك يسلم نفسه للشرطة

قضية فساد.. نائب حاكم نيويورك يسلم نفسه للشرطة

2022-04-12 / 9:11 مساءً
Photo of هولندا تحتجز 20 يختا في إطار العقوبات على روسيا

هولندا تحتجز 20 يختا في إطار العقوبات على روسيا

2022-04-12 / 8:36 مساءً
Photo of زيلينسكي ينشر صورة لمعارض أوكراني كبير مكبلا بالقيود( صورة )

زيلينسكي ينشر صورة لمعارض أوكراني كبير مكبلا بالقيود( صورة…

2022-04-12 / 7:55 مساءً
Photo of تقرير مؤلم: ربع مليار شخص يدخلون دائرة “الفقر المدقع” في 2022

تقرير مؤلم: ربع مليار شخص يدخلون دائرة “الفقر المدقع”…

2022-04-12 / 6:42 مساءً
Photo of 45 قتيلا على الأقل في فيضانات بجنوب إفريقيا

45 قتيلا على الأقل في فيضانات بجنوب إفريقيا

2022-04-12 / 5:14 مساءً
Photo of أمريكا.. إصابة 16 شخصا بحادث إطلاق نار في محطة مترو أنفاق

أمريكا.. إصابة 16 شخصا بحادث إطلاق نار في محطة…

2022-04-12 / 4:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق