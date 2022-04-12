رغم خسارته.. ريال مدريد يقصي تشيلسي ويتأهل لنصف نهائي الأبطال

هبة بريس _ رياضة

رغم خسارته بثلاثة أهداف لهدفين، تمكن فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد من التأهل إلى لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب ضيفه القادم من لندن، فريق تشيلسي لكرة القدم.

وحسم ريال مدريد التأهل بعد أن جمع أهدافا أكثر من مجموع المباراتين اللتين لعبهما أمام تشيلسي، والتي فاز في أولاهما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للنادي الإنجليزي.

ولعب الفريقان مباراتهما الثانية في معقل الريال، ملعب سانتياغو برنابيو، فيما كانت اللعبة الأولى في معقل “البلوز”، ملعب ستافمورد بريدج.

وسيواجه ريال مدريد، في المربع الذهبي، المتأهل بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

وحافظ تشيلسي على تقدمه بثلاثة أهداف حتى الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعود الريال ويسجل هدفين كان آخرهما في الأشواط الإضافية التي منحت لكسر التعادل.

وسجل لتشيلسي، مونت وروديجر وفيرنر في الدقائق 15 و51 و75، بينما سجل لريال مدريد، رودريجو وبنزيما في الدقيقتين 80 و96.

وضيع ريال مدريد ضربة جزاء في الدقيقة 11 من المباراة حينما أطلقها نجمه كريم بنزيما عالية فوق المرمى.

وشهدت المباراة فرصا ضائعة لكلا الفريقين

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