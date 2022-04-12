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حاولا الهجرة إلى أوربا بوثائق مزورة.. توقيف جزائريين بمطار أكادير

2022-04-12 / 11:32 صباحًا
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هبة بريس - أكادير

تمكنت عناصر شرطة الحدود بمطار أكادير المسيرة، صباح اليوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، من توقيف مواطنين جزائريين يبلغان من العمر 26 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في تزوير وثائق سفر أجنبية واستعمالها في محاولة للهجرة غير المشروعة.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما أثناء استعدادهما للسفر على متن رحلة جوية متوجهة إلى إحدى المطارات الفرنسية، وذلك بعد تقديمهما لوثائق تعريف أوروبية مزورة خلال الخضوع لعمليات المراقبة الحدودية، من بينها بطاقتي تعريف فرنسيتين ووثيقة إقامـة إسبانية كلها مزورة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، والكشف عن جميع المتورطين في تزوير سندات ووثائق الهوية الأجنبية المحجوزة.

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