انتعاش قطاع البناء والأشغال العامة برفع مبيعات الإسمنت خلال مارس

2022-04-12 / 11:00 صباحًا
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هبة بريس

بلغت مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العامة، حوالي 3.43 مليون طن متم مارس 2022، بارتفاع نسبته 01 بالمائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021، وذلك وفقا لمعطيات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت.

وحسب الفئة، بلغ إجمالي الشحنات الموجهة لقطاعي « التوزيع » و « الخرسانة الجاهزة »، على التوالي 2.087.845 طن (ناقص 6,35 في المائة) و697.917 طن (زائد 24.45 في المائة).

من جهتها، بلغت أنشطة مبيعات « الجاهزة »، و »البناء » و »البنية التحتية »، على التوالي 330.356 طن (زائد 6.94 بالمائة)، و164.804 طن (زائد 2.47 بالمائة)، و 147.196 طن (زائد 9.57 بالمائة).

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