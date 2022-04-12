عمور: “الوزارة تشتغل على تكوين الصناع التقليدين لتحسين الإنتاج و التسويق”

2022-04-12 / 10:40 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني أنه قد تم إطلاق مجموعة من البرامج تستهدف دعم قدرات الصناع التقليديين.

و أوضحت عمور في مداخلة لها بالغرفة الأولى للبرلمان أن وزارتها تشتغل على تكوين و دعم مهنيي قطاع الصناعة التقليدية لتحسين و تجويد و مضاعفة الإنتاج و كذا القدرات التسويقية للمنتوجات التقليدية.

و شددت الوزيرة السالفة الذكر على أنه قد تم إصدار مجموعة من النصوص التطبيقية الخاصة بتنظيم مهن الصناعة التقليدية، كما تمت مضاعفة عدد مقاعد التكوين في القطاع لتصل حوالي 30 ألف مقعد.

و ختمت وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني مداخلتها بأن برامج الدعم تقوم على المواكبة من خلال توفير المواد الأولية و الإنتاج و التسويق، و قد تم تخصيص كلفة مالية مهمة لهذا الغرض.

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