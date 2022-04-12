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وكالة : مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 في انفجار قرب صيدا بلبنان

2022-04-12 / 12:17 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر أمني قوله، في ساعة متأخرة اليوم الاثنين، إن شخص على الأقل قتل وأصيب 3 آخرين في انفجار قرب صيدا بلبنان.

وأضاف المصدر الأمني، أن الانفجار وقع قرب مركز للكشافة تابع لحركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله.

وتداول رواد موقع تويتر مقاطع فيديو تظهر انفجارا كبيرا وأشخاص يهرعون هربا من المكان. فيما أظهرت مقاطع مصورة أخرى سيارات إسعاف تحمل مصابين من المكان.

ولم يتسن لـ “سبوتنيك” التأكد من صحة المقاطع المصورة المنتشرة

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