لفتيت يعلن عن إنتخابات جزئية بجهتي العيون وكلميم

2022-04-11 / 9:39 صباحًا
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

بناء على القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، علمت هبة بريس من مصادرها، أن وزارة الداخلية وبأمر من عبد الوافي لفتيت، أعلن عن موعد إجراء الإنتخابات الجزئية بجهتي، كلميم وادنون والعيون الساقية الحمراء، وبالضبط في إقليمي كلميم، والسمارة، وذلك لأجل ملأ المقاعد الشاغرة بالمجالس الجماعية بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة.

المصادر ذاتها أكدت، أنه من بين المقاعد الشاغرة مقعد واحد بجماعة أمطضي التابعة لإقليم كلميم الدائرة الانتخابية رقم 11، ومقعد واحد شاغر بجماعة أجديرية التابعة لإقليم السمارة الدائرة الانتخابية رقم 9.

وستنطلق الحملة الإنتخابية يوم الجمعة 29 أبريل 2022 وتنتهي يوم الأربعاء 11 ماي، أما بخصوص الانتخابات فستجرى يومه الخميس 12 ماي 2022.

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