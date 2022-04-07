الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا في مجلسها الأسبوعي
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.
و اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
و حسب بلاغ للحكومة، فقد تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين هشام برجاوي كمدير للشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات.
ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0
10