عزيز أخنوش

الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا في مجلسها الأسبوعي

2022-04-07 / 4:45 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

و اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و حسب بلاغ للحكومة، فقد تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين هشام برجاوي كمدير للشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات.

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