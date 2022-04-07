أوكرانيا تطالب حلف شمال الأطلسي بتزويدها بالمزيد من الأسلحة

2022-04-07 / 9:56 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بتزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة لمحاربة القوات الروسية.

وقال وزير الخارجية لدى وصوله إلى مقرّ الحلف في بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه من الدول الأعضاء، “جئتُ لأطالب بثلاثة أمور: الأسلحة، الأسلحة ثمّ الأسلحة. كُلّما تسلمناها أسرع، كُلّما أُنقذت أرواح أكثر وتجنّبنا دمارا أكبر”.

من جانبه، صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن “أوكرانيا لديها حقّ الدفاع عن نفسها. سنصغي إلى الحاجات التي سيقدّمها دميترو كوليبا وسنناقش كيفية الاستجابة لها”.

وأكد الوزير الأوكراني “نحتاج إلى طائرات وآليات مصفّحة ومنظومات مضادة للطائرات”.

وأضاف “أدعو كافة الحلفاء إلى وضع جانبًا ترددهم وتحفّظهم على تقديم لأوكرانيا كلّ ما تحتاجه”.

وتابع “من الواضح أن ألمانيا يمكن أن تفعل المزيد، نظرًا إلى احتياطاتها. نعمل مع الحكومة الألمانية كي تقدّم لنا أسلحة إضافية”.

وأكد أن “الطريقة الأفضل لمساعدة أوكرانيا حاليًا هي تزويدها بكل ما تحتاجه لاحتواء وهزيمة الجيش الروسي في أوكرانيا، على أراضي أوكرانيا، كي لا تتوسع الحرب أكثر”.

وأوضح “نعرف كيف نقاتل. نعرف كيف ننتصر، لكن بدون إمدادات مستدامة وكافية بالأسلحة المطلوبة من جانب أوكرانيا، فإن هذا النصر سيتطلب تضحيات هائلة”.

من جانبها، قالت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك “نواصل دعم أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها، لكن من المهمّ بالنسبة إلينا التنسيق مع بعضنا، التصرّف معًا وعدم التصرف بشكل فردي”.

واقترحت عقد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في مايو في برلين.

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